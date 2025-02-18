Каждодневные расходы на кофе, кажется, не имеют значения, ведь это лишь маленькая сумма, потраченная на несколько минут удовольствия, но если внимательно посмотреть на эти расходы и начать откладывать каждый день по 50 грн, сообщает Politeka.net .
Возьмем для примера среднюю цену чашки кофе – 50 гривен. По состоянию на февраль 2025 года это примерно 1,2 доллара США, по данным сайта " Минфин ".
Если ежедневно за месяц отложить эти средства, то за 30 дней на вашем счете накопится 1500 грн или 36,06 доллара. Если же воздержаться от кофе в кафе на полгода, то сумма увеличится до 9000 грн., или 216,35 доллара. Через год сэкономленная сумма составит уже 18000 грн - 432,69 доллара. А за 5 лет без кофе можно накопить целых 90 000 грн, что эквивалентно 2163,46 доллара, сообщает Политека.
Следовательно, заменив привычку пить кофе в кафе экономией, можно за несколько лет накопить значительную сумму, которая может стать отличным стартовым капиталом для новых важных покупок.
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