Избавившись от привычки пить кофе в кафе можно за несколько лет накопить значительную сумму.

Каждодневные расходы на кофе, кажется, не имеют значения, ведь это лишь маленькая сумма, потраченная на несколько минут удовольствия, но если внимательно посмотреть на эти расходы и начать откладывать каждый день по 50 грн, сообщает Politeka.net .

Возьмем для примера среднюю цену чашки кофе – 50 гривен. По состоянию на февраль 2025 года это примерно 1,2 доллара США, по данным сайта " Минфин ".

Если ежедневно за месяц отложить эти средства, то за 30 дней на вашем счете накопится 1500 грн или 36,06 доллара. Если же воздержаться от кофе в кафе на полгода, то сумма увеличится до 9000 грн., или 216,35 доллара. Через год сэкономленная сумма составит уже 18000 грн - 432,69 доллара. А за 5 лет без кофе можно накопить целых 90 000 грн, что эквивалентно 2163,46 доллара, сообщает Политека.

Следовательно, заменив привычку пить кофе в кафе экономией, можно за несколько лет накопить значительную сумму, которая может стать отличным стартовым капиталом для новых важных покупок.

Также Politeka писала, что в Украине резко подорожали колбаса и сыр.

Колбаса и сыр являются неотъемлемой частью ежедневного рациона многих украинских семей, однако теперь за эти продукты придется платить больше. Портал Минфин предоставил актуальные данные об изменениях цен на эти популярные товары в супермаркетах.