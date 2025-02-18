Участники боевых действий в Украине, кроме благодарности, получают от государства и значительные льготы, среди которых скидки на оплату коммунальных услуг, в частности, на газ.

Военнослужащие , получившие статус участника боевых действий, могут рассчитывать на скидки до 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Politeka.net.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, для них предусмотрена 75% скидка на оплату за пользование жильем, 75% скидка на оплату коммунальных услуг, 75% скидка на стоимость топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления, и 100% скидка на коммунальные услуги.

Скидка на газ также касается отопления, но имеет ограничения: она предоставляется на площадь до 21 квадратного метра на каждого, кто постоянно проживает в доме. Кроме того, семьи получают дополнительные 10,5 квадратных метров площади для начисления льготы, передает Политека.

Чтобы получить эти льготы, необходимо подать заявление в ПФУ для внесения данных в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы, а также для оформления льгот на жилищно-коммунальные услуги. Для этого следует предоставить паспорт, идентификационный код и удостоверение участника боевых действий.

Кроме этого, в Пнсионном фонде отмечают, что льготы будут доступны только после официального предоставления статуса УБД. Если этот процесс еще на стадии оформления, льготы нельзя будет получить.

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