Сейчас учителя получают дополнительную выплату в размере 1300 гривен, после налогообложения это составляет около 1000 гривен, сообщает Politeka.net.

По планам Министерства образования и науки Украины, с сентября 2025 года эта доплата должна вырасти до 2 600 гривен, что после налогов будет равно 2 000 гривен.

Однако важное условие состоит в том, что доплата для учителей начисляется только в том случае, если их заработная плата превышает минимальную зарплату. Если же педагог зарабатывает меньше минимума, то его работодатель компенсирует разницу до уровня минимальной зарплаты. Как известно, минимальная зарплата в Украине будет оставаться на уровне 8000 гривен в течение 2025 года. Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы не предусмотрено ее повышение, сообщает Политека.

Ранее Politeka также писала , что зарплаты украинских военных будут оставаться на прежнем уровне, при условии, что бюджет страны не претерпит кардинальных изменений. В то же время, возможность пересмотра выплат существует, но только при корректировке финансового плана с учетом инфляции и роста цен. С марта 2025 г. планируется также повышение выплат для курсантов. Студенты 1-2 курсов будут получать не менее 8000 гривен, а для курсантов 3-4 курсов выплаты возрастут до 20000 гривен в месяц.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.