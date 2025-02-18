Без надлежащих документов покупатель недвижимости рискует стать жертвой мошенничества, а собственник столкнуться с трудностями при продаже или наследовании, передает Politeka.net.
Рассказываем, какие документы подтверждают право собственности на жилье, как их проверить и какие ошибки избегать.
Основные документы, подтверждающие право собственности
Как передает Политека, право собственности в Украине подтверждается следующими документами:
Договор купли-продажи – свидетельствует о передаче прав от продавца к покупателю, должен быть нотариально заверен и зарегистрирован в Госреестре.
Выписка из Государственного реестра прав – актуальное подтверждение собственности, заменившее свидетельства о праве собственности в 2013 году.
Свидетельство о праве собственности – выдавалось до 2013 года.
Договор дарения, мены или наследственное свидетельство необходимы в случае дарения, обмена или наследования.
Решение суда – если собственность была признана судом.
Технический паспорт на квартиру не подтверждает право собственности, но содержит важные данные о жилье.
Документ о праве собственности на землю – необходим, если квартира находится в частном доме.
Как оформить право собственности?
Процесс регистрации включает:
Нотариальное удостоверение договора (купли-продажи, дарения и т.п.).
Регистрация права собственности в Государственном реестре (через нотариуса или ЦНАП).
Получение выписки из Реестра как основного доказательства принадлежности.
Для новостроек – дополнительно оформляется акт приемки-передачи.
Дает ли прописка право собственности?
Прописка (регистрация местожительства) не является доказательством собственности. Она только дает право пользования жильем, а не его владения.
Как проверить право собственности перед покупкой?
Перед покупкой квартиры стоит:
Заказать выписку из Реестра прав онлайн или через ЦНАП.
Проверить документы продавца и сверить их с Реестром.
Убедиться в отсутствии обременений (залогов, арестов).
Узнать наличие долгов за коммунальные услуги.
Проконсультироваться с юристом в случае сомнений.
Источник: Новости.LIVE
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