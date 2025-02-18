Без надлежащих документов покупатель недвижимости рискует стать жертвой мошенничества, а собственник столкнуться с трудностями при продаже или наследовании, передает Politeka.net.

Рассказываем, какие документы подтверждают право собственности на жилье, как их проверить и какие ошибки избегать.

Основные документы, подтверждающие право собственности

Как передает Политека, право собственности в Украине подтверждается следующими документами:

Договор купли-продажи – свидетельствует о передаче прав от продавца к покупателю, должен быть нотариально заверен и зарегистрирован в Госреестре.

Выписка из Государственного реестра прав – актуальное подтверждение собственности, заменившее свидетельства о праве собственности в 2013 году.

Свидетельство о праве собственности – выдавалось до 2013 года.

Договор дарения, мены или наследственное свидетельство необходимы в случае дарения, обмена или наследования.

Решение суда – если собственность была признана судом.

Технический паспорт на квартиру не подтверждает право собственности, но содержит важные данные о жилье.

Документ о праве собственности на землю – необходим, если квартира находится в частном доме.

Как оформить право собственности?

Процесс регистрации включает:

Нотариальное удостоверение договора (купли-продажи, дарения и т.п.).

Регистрация права собственности в Государственном реестре (через нотариуса или ЦНАП).

Получение выписки из Реестра как основного доказательства принадлежности.

Для новостроек – дополнительно оформляется акт приемки-передачи.

Дает ли прописка право собственности?

Прописка (регистрация местожительства) не является доказательством собственности. Она только дает право пользования жильем, а не его владения.

Как проверить право собственности перед покупкой?

Перед покупкой квартиры стоит:

Заказать выписку из Реестра прав онлайн или через ЦНАП.

Проверить документы продавца и сверить их с Реестром.

Убедиться в отсутствии обременений (залогов, арестов).

Узнать наличие долгов за коммунальные услуги.

Проконсультироваться с юристом в случае сомнений.

Источник: Новости.LIVE

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