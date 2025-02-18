В Украине вопросы пенсионных выплат и военной службы становятся все более актуальными, особенно в условиях общей мобилизации.

Мобилизированные украинцы могут быть спокойны, ведь их трудовой стаж не прерывается даже если они временно оставляют работу через службу в армии, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, если работодатель не платит за мобилизованного работника страховые взносы, этот период не теряется и не влияет на опыт работы. Во время мобилизации не следует переживать, что стаж будет прерван — он сохраняется для дальнейших пенсионных начислений.

Кроме того, если мобилизованное лицо имело право на досрочную пенсию до призыва, то этот период будет учтен в расчетах при определении размера пенсии после демобилизации. Это касается и лиц, проходящих военную службу по контракту. В таких случаях мобилизация не станет основанием для расторжения трудового договора и работник будет сохранять свое рабочее место по возвращении со службы, сообщает Политека.

Имеющие статус участника боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию досрочно, независимо от того, служат они по контракту или нет. Так, мужчины из УБД могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины-УБД – в 50 лет, имея 20 лет страхового стажа.

Важно, что мобилизованные работники временно отстраняются от исполнения своих обязанностей, а работодатель должен сделать соответствующую запись в трудовой книжке. Эта запись является подтверждением сохранения рабочего места и помогает восстановить трудовые отношения по возвращении из армии. Согласно законодательству, работодатель обязан сохранять место для мобилизованного работника до завершения службы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.