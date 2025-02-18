Командование воинской части отказало в увольнении, аргументируя это тем, что военнослужащий не доказал необходимость постоянного ухода.

Во Львовской области военнослужащий подал в суд на свою воинскую часть после отказа в увольнении со службы по уходу за женой, которая имеет инвалидность, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно решению суда, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, в октябре 2024 года военный обратился к командиру с рапортом об увольнении. Его жене была установлена ​​II группа инвалидности, а врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) рекомендовала постоянный посторонний уход.

Однако командование воинской части отказалось в увольнении, аргументируя это тем, что военнослужащий не доказал необходимость постоянного ухода за женой, сообщает Політека.

При рассмотрении дела суд выяснил, что в заключении ЛКК четко указано: жена военного нуждается в постоянной посторонней помощи. Следовательно, суд признал, что у военного были все законные основания для увольнения.

Суд принял решение в пользу военнослужащего, признав действия воинской части противоправными. Командование обязали удовлетворить его рапорт и уволить со службы.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.