Многие украинцы знают о легендарном телешоу "Маски-шоу", его транслировали с 1991 по 2005 годы.

Украинцам рассказали, что произошло с актерами "Маски-шоу" и чем они занимаются.

Так, с 1991 года миллионы украинцев смотрели сериал "Маски-шоу", чтобы посмеяться над игрой любимых героев.

Актеры Маски шоу, где звезды легендарного сериала и чем они занимаются:

Георгий Делиев – это главный идеолог Маски шоу, известно, что после завершения проекта он еще много снимался в кино.

Без юмора Делиев не мог вообразить свою жизнь и решил создать в Одессе Дом клоунов - туда он пригласил многих своих коллег по "Маски шоу".

Сейчас артист женат второй раз и воспитывает ребенка, дочь от предыдущего брака стала клоунессой, как папа.

Борис Барский – актер выходит на сцену Дома клоунов и продолжает сниматься в кино.

Звезда Маски шоу принимает участие в телепроектах, издает сборники стихов и поет.

Голос Барского звучит в альбоме "Львиный кашель".

Известно, что женой Бориса костюмерша Наталья, пара вместе более 40 лет, дочь Анастасию, сын Константин умер много лет назад от тяжелой болезни.

Владимир Комаров – Маски шоу завершилось в 2006-м, однако актер решил его покинуть на четыре года раньше.

С Алексеем Агопьяном актеры создали дуэт "Одеколон", также у Комарова есть блюз-группа "Д-р "БрМенталь".

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