Автор фразы официально так и не был назван, но Роман Грибов стал символом этих слов

В первый день, во время полномасштабного вторжения , российский флот требовал от защитников Змеиного острова сдаться, но получил дерзкий ответ, ставший символом сопротивления.

Фраза «Русский корабль, иди нах*й» быстро разлетелась по миру, и долго ее автором считали морпеха Романа Грибова. В РБК-Украина рассказали, где сейчас Грибов и почему возникла путаница по поводу авторства этой фразы.

Как появилась знаменитая фраза

Роман Грибов родился в Золотоноше Черкасской области и в 2018 году стал морским пехотинцем в 35-й бригаде. Перед войной он был отправлен на остров Змеиный.

24 февраля 2022 года , когда на горизонте появился российский крейсер «Москва», Грибов и его собратья дали отпор, получив предложение сдаться. Ответ был мгновенным: «Русский корабель, иди нах*й».

"Это было единственное оружие, которое мы имели на тот момент" , - признается Грибов.

После обстрелов они были вынуждены сложить оружие и попасть в плен.

Плен и обмен

В плену россияне применяли психологическое давление, издевались над украинскими военными, но Грибов и другие защитники Змеиного пережили это. 24 марта 2022 их обменяли.

"У меня теперь три дня рождения. Первый - когда я родился, второй - когда выжил на Змеином, и третий - когда вернулся из плена" , - говорит Роман.

Через несколько дней Роман получил почетное отличие "За заслуги перед Черкасщиной".

Кто на самом деле сказал знаменитую фразу?

Сначала все думали, что фразу сказал именно Роман, но в мае 2022 года начальник пограничного залога Змеиного Богдан Гоцкий сообщил, что слова принадлежат одному из пограничников. Госпогранслужба пояснила, что это была операция по прикрытию настоящего автора, который находился в плену.

В конце концов официально автор фразы так и не был назван, но Роман Грибов стал символом этих слов. Эта скорая фраза стала памятью и символом опоры Украины.

Что происходит с Романом Грибовым сейчас?

После возвращения из плена Роман продолжает службу в 35-й бригаде морской пехоты. Он активно занимается волонтерством, собирает средства на нужды собратьев и участвует в социальных проектах. Не так давно встречался с учениками Киевского технического лицея, где рассказывал о боевых действиях на Змейном и пережитом пленении.

В конце 2024 Грибов получил общенациональную премию «Золотые руки» за преданность делу и героизму.

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