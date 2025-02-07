Горячая линия Лайф предоставлять абонентам важную информацию и решает вопросы, связанные с качеством связи.

При возникновении проблемных ситуаций абонентам нужно позвонить на горячую линию Лайф консультанту, который окажет помощь в разы быстрее, чем автоответчик.

Важно отметить, что дозвониться на горячую линию Лайф, чтобы связаться с работником колл-центра - не быстрая процедура.

Абонентам Лайф приходится прослушивать автоинформатора, чтобы найти нужный раздел в голосовом меню.

Звонок на короткий номер 5433 со смартфона, чтобы позвонить на горячую линию Лайф:

Чтобы позвонить оператору Лайф на горячую линию с мобильного, нужно набрать 5433.

Если абоненту Лайф нужнно помощь техподдержки, но мобильный телефон утерян или сломан - возникает вопрос: как дозвониться на горячую линию Лайф у оператору со стационарного номера.

Для звонков с городского телефона существует горячая линия Лайф 0-800-20-54-33.

Для пользователей, находящихся в роуминге, предназначены такие номера оператора Лайф: +38044-233-63-63 и +38063-543-31-11.

Вызов на номера бесплатен для абонентов Лайф, а для звонков с других операторов мобильной связи оплачивается в соответствии с их тарификацией.

Справка и контакты горячей линии Лайф для клиентов:

Горячая линия колл-центра Лайф: 5433 (с мобильного Лайф) или 0 800 20 54 33 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов)

Служба поддержки Лайф, контакт центр в роуминге: +38 063 5433 11 (из-за границы)

Сайт с онлайн чатом Лайф - https://www.lifecell.ua.

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