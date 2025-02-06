Мэр подчеркнул, что больницы обеспечивают пострадавших всем необходимым и делают все возможное для их спасения.

Стало известно о состоянии пострадавших в результате трагического инцидента, произошедшего вчера возле ТЦК в Каменец-Подольском.

Мэр Михаил Поситко информирует , что медики работают на максимум своих возможностей, чтобы стабилизировать состояние раненых.

Один из пострадавших, врач, находится в состоянии средней тяжести, его состояние стабильное. Ему уже проведена операция по удалению гематомы и коррекции черепного перелома. В настоящее время пациент находится в реанимации.

Пострадавшая в результате происшествия женщина также находится в реанимации. Ее состояние тяжелое, но стабилизированное.

Еще один военный, которому была проведена операция по удалению обломков, находится в среднем тяжести. Он сейчас находится в отделении травматологии, его состояние стабильное.

Мэр подчеркнул, что больницы обеспечивают пострадавших всем необходимым и делают все возможное для их спасения.

«Прошу общину воздерживаться от негативных комментариев, которые могут усилить раздор в обществе. Помним, кто является нашим общим врагом», — обратился он к жителям Каменец-Подольского.

Также Politeka писала о том, что задержаны трое исполнителей взрыва возле здания ТЦК в Днепропетровской области. Как известно, в этой ситуации без России не обошлось.

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