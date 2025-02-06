Папа Римский Франциск во время встречи с украинской молодежью призвал к прощению врагов, любви к родине и отвержению войны.

Об этом сообщает Vatican News . По его словам, прощение является одной из самых сложных вещей, и даже он, как понтифик, тяжело преодолевает эту задачу.

Во время видеоконференции с более чем 250 молодыми украинцами из Киева и разных городов Европы и Америки Папа Франциск ответил на вопросы и призвал прощать, несмотря на трудности, с которыми сталкивается украинская молодежь из-за войны в их стране. Он отметил важность патриотизма и призвал не избегать проблем и войны.

"Каждый молодой человек имеет свою миссию. В трудные времена молодые люди должны нести вперед "дух Родины". Ваша Родина ранена войной, но любите ее. Любить свою Родину – это прекрасно", – отметил Франциск.

35-летняя Татьяна из Чикаго спросила, как прощать и учить детей прощать, когда война оставляет глубокие раны в сердце. Папа Римский ответил, что прощение – это сложная задача даже для него самого, но он находит поддержку во мнении, что нужно прощать, как мы были прощены. Он подчеркнул, что искусство прощения является трудным, но мы должны продолжать двигаться вперед.

Также Папа Франциск отметил важность диалога для достижения мира, признав, что иногда диалог усложняется из-за упрямства некоторых людей. То есть намекнул на прощение россиян и диалога с ними.

"Война всегда разрушает. Лекарством есть диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Это правда, что иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия", - подытожил понтифик.

Напомним, история постоянно повторяется. Так, во время Второй мировой войны Ватикан (папа Пий XII) публично не критиковал Гитлера и не осуждал Холокост, а призвал Польшу к уступкам Германии "ради мира".

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