Украинцев предупредили о том, что Россия может осуществить новую массированную ракетную атаку по Украине.

Российская армия продолжает войну в Украине, массированная атака врага может состояться до завершения отопительного сезона.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, оккупанты продолжают ракетные атаки, но в более растянутом режиме.

"Только за прошедшую неделю было запущено по Украине до полусотни ракет, почти 700 дронов и до 800 КАБов", - добавил Жмайло.

Россияне продолжают производить основные ракеты, речь идет о Х-101, "Икскандере" и "Калибре" - темпы их производства не слишком высоки.

Жмайло сообщил, что Россия может производить в месяц более 100 ракет Х-101.

Жмайло считает, что относительное "затишье" в отношении массированных ракетных атак врага связано с украинскими дальнобойными ударами по территории России.

Речь идет, например, об аэродроме "Энгельс-2", когда ударили по базе хранения нефтепродуктов.

Отмечается, что тогда было уничтожено авиационное топливо для самолетов Ту-160 и выведено.

"Кроме того надо учитывать холодные температуры, погодные условия, а у них не все так хорошо со стратегической авиацией - возраст которой 50-70 лет. И также Россия массированными предварительными ударами несколько исчерпала свои запасы, потому что нельзя выстреливать ракеты под ноль - военная наука фактически это запрещает", - считает эксперт.

Таким образом, по мнению Жмайло, учитывая все эти факторы, в том числе накопление ракетных запасов, РФ до конца отопительного сезона может попытаться осуществить массированную ракетную атаку.

"Но учитывая, что последняя атака как минимум была на треть, а тот на половину менее мощная, то российские массированные ракетные атаки вероятнее где-то на вторую половину февраля", - сообщил Жмайло.

Источник: ТСН .

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