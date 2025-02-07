Облака также помогают поддерживать стабильную температуру, и днем ​​воздух прогревается до нуля градуса.

С 7 февраля в Украине начнется изменение погодных условий : на фоне повышенного атмосферного давления осадки прекращаются, но по ночам усиливаются.

Об этом сообщила синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для OBOZ.UA.

По ее словам, в настоящее время погода в Украине обусловлена ​​влиянием холодного воздуха арктического происхождения.

"Несмотря на поле повышенного давления, над территорией страны закрываются облака, приносящие небольшой снег на широких областях" , - отметила она.

Облака также помогают поддерживать стабильную температуру, и днем ​​воздух прогревается до нуля градуса.

Но уже с 7 числа на погодные условия в Украине начнет влиять антициклон, что приведет к существенным изменениям. Осадки прекратятся, однако на дорогах все еще сохранится гололедица. Ночью температура будет варьироваться в пределах -1...-7 градусов, а днем ​​от -3 до +3 градусов. В Карпатах будет холоднее: ночью температура опустится до -5...-11 градусов, днем ​​- 0...-5 градусов.

Что касается снежного покрова, то в Карпатах он держится, а на последней территории страны большие снегопады не ожидаются.

"Возможны незначительные снегопады, до 1-3 сантиметров, но они будут неравномерными", - добавила Птуха.

Сейчас в Украине приближается мощный антициклон, что влечет за собой дальнейшие изменения в погодных условиях. Как отметила синоптика Наталья Диденко, с 7 февраля вероятность осадков станет минимальной, температура ночью снизится до -3...-8 градусов. Днем колонки термометров будут показывать от 0 до +2 градусов.

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