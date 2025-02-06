Во многих областях Украины 6 февраля были введены графики аварийного отключения электроэнергии, стало известно, будут ли они 7 февраля.

Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию в частности 7 февраля.

Графики отключения электроэнергии начали вводить 6 февраля 2025 года.

В "Укрэнерго" сообщили, что 6 февраля, по состоянию на 9 утра, уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем в прошлый день.

Из-за повреждений, нанесенных вражеской армией ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения.

Как отметили в "Полтаваоблэнерго", в области применены графики отключения электроэнергии.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАО", - говорится в сообщении.

По данным "Сумыоблэнерго", в области были введены графики аварийных отключений.

По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня с 09:11 графики отключения электроэнергии в Сумской области действуют для 1 очереди.

Об аварийных отключениях сообщили "Кировоградоблэнерго".

Из-за одновременного ввода графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света будет более продолжительным, поэтому следует готовиться к графикам отключения электроэнергии 7 февраля 2025 года.

Как сообщили в ДТЭК, по указанию "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях применяются экстренные отключения.

Несмотря на это, в ряде областей утром 3 февраля вводились аварийные графики отключения из-за перегрузки энергосети, аварийные графики отключения электроэнергии вводились 4 февраля.

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