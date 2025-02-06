Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая после пятилетней борьбы с онокологическим заболеванием.

На похороны к Заворотнюк первого июня прошлого года пришли проститься родные, но актеры-коллеги по сериалу "Моя прекрасная няня", который принес ей известность, на церемонию прощания не пришли.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая, пропагандистские россСМИ сообщают, что звезда сериала "Моя прекрасная няня", в сериале высмеивали украинцев, ушла из жизни после долгой борьбы со страшной болезнью.

Похорон Анастасии Заворотнюк состоялся в поселке Крекшино, что в Подмосковье, там расположен дом покойной актрисы. Отпевание состоялось в храме Воздвижения Честного Креста Господня.

Актрису похоронили на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, где актриса в 2014 году похоронила отца, российского режиссера Юрия Заворотнюка.

Анастасия Заворотнюк стала известна в первую очередь благодаря сериалу "Моя прекрасная няня". В сериале она сыграла няню Вику родом из Мариуполя, главная актриса оскорбляла украинцев, актеры навязывали чувство неполноценности и завуалировано транслировали ненависть к Украине, больше всего оскорбляли в российском сериале оскорбляли украинский город Мариуполь.

Ранее СМИ писали, что сама Анастасия Заворотнюк не прятала собственных имперских замашек и открыто поддерживала диктатора Путина на президентских выборах в РФ в 2018 году. Важно отметить, что комплименты главе Кремля также звучали сериале.

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