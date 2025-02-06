На платформе Изи Вей Easyway можно отследить не только движение транспорта, но и время работы и цену проезда.

Приложение Изи Вей Easyway даст возможность видеть маршруты транспорта, использовать GPS-трекинг передвижения по Киеву и других горожах, а также трекинг общественного транспорта.

Также приложение Изи Вей даст увидеть полный список актуальных маршрутов и определять время прибытия транспорта на остановку.

В Изи Вей есть актуальный и точный список маршрутов с номерами и ценами на проезд.

Сообщается, что Украине некоторые коммунальные автобусы и троллейбусы оборудованы GPS-трекерами, что позволяет полтавчанам отслеживать движение общественного транспорта через Easyway и CityBus.

Однако, как пишут СМИ, данные с Изи Вей и реальное движение общественного транспорта довольно часто не совпадают.

Так, даже в обеденный перерыв, когда в Киеве нет пробок, автобус приходится ждать довольно долго. В приложении Easyway отметки немного отстают от реального движения автобуса.

Если бы все пассажиры ориентировались на приложение Изи Вей, вероятно, они были бы вынуждены ждать больше получаса.

Как сообщил водитель одного из автобусов из Киева, задержки по графику Изи Вей происходят по причине того, что в час пик автобусы застревают в длинных пробках.

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