Украинцам рассказали, как быстро позвонить оператору Водафон, позвонив по телефону.

Для того чтобы позвонить оператору Водафон нужно набрать простой номер, есть несколько вариантов.

Как позвонить оператору Водафон:

Попытайтесь набрать на мобильном телефоне с номером Водафон короткий номер 111, должен включиться автоответчик, можно не дослушивать до конца и нажать "0".

После чего нужно дождаться соединения с оператором Водафон – звонок бесплатный.

Как позвонить оператору Водафон, позвонив по стационарному номеру?

Если вы хотите поговорить с оператором Водафона через стационарный телефон - необходимо набрать 0 (800) 400-000.

Как позвонить оператору Водафон, из Киевстара или Лайфа?

Украинцам рассказали, что для таких случаев есть универсальное сочетание 0-800-400-111. Звонок тоже будет бесплатным.

Роботизированный автоответчик Водафон один и тот же с коротким номером, имеет возможность прослушать подготовленную информацию или связаться со специалистом Водафон.

Как позвонить оператору Водафон, чтобы задать вопрос о пользовании интернетом от мобильного оператора:

Вопросы, возникшие у абонента, можно узнать по телефону: 0 800 40 20 40, а вот о подключении интернета Водафон в сети проконсультируют по этому бесплатному номеру телефона: 0 800 60 60 70.

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