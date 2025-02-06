В 2025 году знания участников национального мультипредметного теста ( НМТ ) будут проверять по четырем предметам.
Известно, что три будут обязательными и один по выбору.
Верховная Рада приняла законопроект №12053 о проведении Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году.
Абитуриенты будут сдавать экзамены по таким предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и еще одному на выбор из школьной программы.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся 4, 9 и 11 классов отменена.
Об этом говорится в проекте закона #12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", принятой ВР, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Сколько предметов будет на НМТ 2025:
Вступительные экзамены в ВУЗы в следующем году будут проводить в формате национального мультипредметного теста (НМТ) на компьютере.
Как и в прошлом году, НМТ будет содержать три обязательных предмета и один предмет по выбору.
Обязательными предметами на НМТ 2025 будут:
Украинский язык;
математика;
История Украины.
Предмет по выбору на НМТ 2025 можно будет выбрать:
Четвертый предмет выбирается абитуриентом самостоятельно по следующим дисциплинам:
Гуманитарный блок: украинская литература.
Естественный блок НМТ: биология, химия, физика, география.
Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский.
Расширят перечень тем по истории Украины, нужно знать материал, начиная с первых разделов программы.
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