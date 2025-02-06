Украинцам рассказали об НМТ 2025, известно об обязательных предметах и ​​дополнительных дисциплинах.

В 2025 году знания участников национального мультипредметного теста ( НМТ ) будут проверять по четырем предметам.

Известно, что три будут обязательными и один по выбору.

Верховная Рада приняла законопроект №12053 о проведении Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году.

Абитуриенты будут сдавать экзамены по таким предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и еще одному на выбор из школьной программы.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся 4, 9 и 11 классов отменена.

Об этом говорится в проекте закона #12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", принятой ВР, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Сколько предметов будет на НМТ 2025:

Вступительные экзамены в ВУЗы в следующем году будут проводить в формате национального мультипредметного теста (НМТ) на компьютере.

Как и в прошлом году, НМТ будет содержать три обязательных предмета и один предмет по выбору.

Обязательными предметами на НМТ 2025 будут:

Украинский язык;

математика;

История Украины.

Предмет по выбору на НМТ 2025 можно будет выбрать:

Четвертый предмет выбирается абитуриентом самостоятельно по следующим дисциплинам:

Гуманитарный блок: украинская литература.

Естественный блок НМТ: биология, химия, физика, география.

Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский.

Расширят перечень тем по истории Украины, нужно знать материал, начиная с первых разделов программы.

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