Тирамису — это не просто десерт, а настоящий символ итальянской кухни, который получил популярность во всем мире и полюбился миллионам людей.

Шеф-повар предложил свою версию классического тирамисного рецепта с нежным кремом маскарпоне и кофейным вкусом.

Уникальным рецептом Евгений Клопотенко поделился на своем ютуб-канале.

Основой для тирамиса является сыр маскарпоне – 500 г, который будет сочетаться с 300 мл свежезаваренного кофе. Вдобавок к кофе для аромата добавляется 50 г рома (или коньяка), а для создания крема вам понадобятся 500 мл сливок жирностью 33%. Десерт также нуждается в 8 желтках, 8 столовых ложках сахара и 200 г печенья савоярде. Для дополнительного аромата используем цедру одного лимона и 2 столовых ложки какао.

Для начала приготовьте 300 мл натурального кофе. Если вы варили ее в турке, обязательно процедите напиток и дайте охладиться до комнатной температуры. После этого добавьте к кофе 50 г рома или коньяка. Это придаст вашему тирамису еще больший аромат и глубину вкуса.

Затем отделите 8 желтков от белков. Поместите их в огнеупорную миску, добавьте 8 столовых ложек сахара и поставьте на паровую баню. Важно, чтобы вода в кастрюле не кипела слишком интенсивно и миска не касалась воды. Продолжайте взбивать желтки венчиком, пока смесь не станет однородной и не побелеет. После этого снимите миску с паровой бани и дайте остыть еще 30-40 секунд.

Параллельно взбивайте 500 мл холодных сливок до стойких пиков. Сначала взбивайте на низкой скорости, а через несколько минут постепенно увеличивайте скорость до максимальной. Это позволит получить желаемую консистенцию и крем будет идеально держать форму. Теперь соедините желточную смесь с 500 г сыра маскарпоне. Растирайте крем с помощью силиконовой лопатки во избежание образования комочков. Далее добавляйте взбитые сливки, аккуратно перемешивая смесь до однородности. Готовый крем должен быть нежным и воздушным.

Теперь можно начать формировать десерт. На дно большой формы для выпечки выложите четверть приготовленного крема. Далее обмакивайте каждый палочек савоярди в кофе с ромом буквально на одну секунду – не держите их дольше, иначе печенье размокнет слишком сильно. Выкладывайте печенье ровным слоем на крем.

После того как первый слой печенья покрыт кремом, повторите процесс, выкладывая очередной слой савоярди и смазывая его кремом. Так продолжайте, пока форма не заполнится. Последним слоем должен быть крем. Тирамису нужно будет поставить в холодильник минимум на 3 часа, а лучше – на ночь. Это позволит десерту хорошо пропитаться и набрать правильную текстуру.

Перед подачей посыпьте готовый десерт с 2 столовыми ложками какао. Если вы не любите горьковатый вкус какао, этот этап можно пропустить, но он придает тирамису характерный вид и вкус.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".