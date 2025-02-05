Отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком или опекунство над инвалидом 2 группы, известно, как оформить.

Отсрочка от мобилизации возможна, если у человека призывного возраста есть опекунство над инвалидом 2 группы.

Отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком или опекунство над инвалидом 2 группы - отсрочка предоставляется человеку, занятому уходом за своими родителями или родителями жены, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.

Опекунство над инвалидом 2 групп, отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы тоже принадлежит, если инвалидом признаны супруга, родители жены или родители призывника.

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации есть условие, если больной имеет инвалидность 1 и 2 группы, однако нет других трудоспособных лиц, которые могут за ним ухаживать и удерживать.

Отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом касается и опекунов лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, признанных недееспособными по решению суда и имеющих заключение медицинской комиссии о том, что больной нуждается в постоянном уходе и никто кроме призывника не сможет ухаживать.

Следует отметить, что отсрочка от мобилизации, если жена инвалид 3 группы, невозможна.

Напомним об усилении мобилизации в феврале 2025 года стало известно, кто получит повестки в этом месяце.

Так, получить повестки во время мобилизации в феврале 2025 года могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанные и пригодные по состоянию здоровья.

В первую очередь, как говорят военные, для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом, речь идет о штурмовиках, артиллеристах и ​​т.д.

Также очень нужны специалисты из разных сфер, а именно водители, IT-специалисты, связисты.

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