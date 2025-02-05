Графики отключения электроэнергии 6 февраля 2025 года будут введены, стало известно, в какой области.

Графики отключения электроэнергии 6 февраля 2025 будут введены в Николаевской области.

Как сообщили на сайте Березнеговатского общества, ориентированное время начала перерыва электроснабжения - 06.02.2025 08:00:

Нововолодимировка, графики отключения электроэнергии 6 февраля 2025 года будут введены через техническое обслуживание:

ул. Степная,

ул. Школьно,

ул. Торговая

Ориентировочное время возобновления электроснабжения – 06.02.2025 17:00.

Ориентировочное время начала перерыва электроснабжения – 06.02.2025 08:00.

Мураховка:

ул. Р. Ильина,

ул. Молодежное.

Ориентировочное время возобновления электроснабжения – 06.02.2025 17:00.

Графики отключения электроэнергии также были введены 5 февраля 2025 г., известно, что время применения и продолжительность ограничений может измениться.

Так, в Днепре из-за проведения плановых работ на этой неделе временно будут отключать свет некоторым жителям.

Ранее сообщалось, что в Украине не будут вводить графики отключения света из-за похолодания.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, единственной причиной применения графиков отключения электроэнергии могут быть только новые российские обстрелы.

"Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет, это последствия атак", – сообщил Галущенко.

Глава Минэнерго добавил, что из-за больших повреждений отключения электроэнергии, которые вводятся в последние дни, ограничены.

"Хочу сказать, что в воскресенье мы, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, и еще неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление. Еще нужно время, чтобы дефектировать. Но мы видим существенный уровень повреждения", – заявил министр.

Последние новости Украины:

Угроза Днепру и Запорожью: военный эксперт предупредил, где может атаковать армия России.

Наступление России в 2025 году: военный эксперт предупредил, чего ждать в разных направлениях фронта.

Бои в Курской области: военный эксперт раскрыл замысел атак ВСУ.