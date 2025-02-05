Операцию осуществляли сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали группу агентов России, причастных к теракту возле здания ТЦК в Павлограде.

Об этом сообщили в СБУ. Злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство (СИН), в результате чего 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.

Российские спецслужбы пытались таким образом дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеять недоверие к военным среди местных жителей.

В течение суток правоохранители задержали всех участников агентурной группы, совершив операции в Днепре и Одесской области. Трое мужчин в возрасте 21-22 лет завербовали представители российских спецслужб через телеграмм-каналы. В обмен на деньги они согласились на сотрудничество.

Один из фигурантов, житель Павлограда, изготовил СВП и спрятал его вблизи своего дома. Взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для повышения эффективности поражения при взрыве. Два других агента, жители Одесщины, приехали в Павлоград, забрали взрывчатку и заложили ее рядом с ТЦК, а также установили скрытую камеру видеонаблюдения для фиксации последствий теракта.

После этого из России через мобильный телефон было удалено активированное взрывное устройство.

Задержанные агенты скрывались в своих домах, ожидая обещанных денег от оккупантов, но вместо этого получили подозрение в совершении террористического акта. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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