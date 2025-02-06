Синоптики предостерегают водителей об гололедице, особенно на востоке и юго-востоке.

В Украину вернулись зимние температуры : воздух охлаждается до привычных для февраля показателей.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе на погодные условия будет влиять арктический воздух с севера.

Синоптикиня Наталья Птуха рассказала , что страна находится в тыловой части высотного циклона, расположенного к востоку от Украины, что обуславливает периодические осадки.

Осадки и температурные изменения

В большинстве регионов ожидается небольшой снег. Больше всего его, вероятно, выпадет 4 февраля, за исключением южных областей. 5-6 февраля будет снег на северо-востоке, востоке, а также в Карпатах. Впрочем, значительного снежного покрова не предвидится: в отдельных регионах он достигнет максимум 3 см.

Антициклон принесет спокойную погоду

В конце недели антициклон с северо-востока обеспечит стабильную погоду без осадков.

"Солнечные часы начнут преобладать, а температура постепенно стабилизируется" , - подчеркивает эксперт.

Несмотря на понижение температуры, экстремальных морозов не ожидается. Ночью в первой половине недели термометры будут показывать 0…-7°C, днем ​​от -3°C до +3°C. В Карпатах традиционно холоднее: ночью -6...-13°C, днем ​​-5...0°C.

7-8 февраля температура будет стабильной: ночью -2...-8°C, в Карпатах -7...-12°C. Днем в Украине прогнозируется -3...+3°C, а в Закарпатье может быть теплее - до +6°C.

Предупреждение для водителей

Синоптики предостерегают водителей об гололедице, особенно на востоке и юго-востоке. Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточное, но останется умеренным - 5-10 м/с.

Весна пока не на горизонте

По прогнозам Укргидрометцентра, в начале следующей недели значительные изменения в погоде не предполагаются.

"Февраль только начался, и пока весенних признаков нет. Напротив, зимние температуры удержатся, а кое-где возможны снегопады" , — заключает Птуха.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.