В Украину вернулись зимние температуры : воздух охлаждается до привычных для февраля показателей.
По данным Укргидрометцентра, на этой неделе на погодные условия будет влиять арктический воздух с севера.
Синоптикиня Наталья Птуха рассказала , что страна находится в тыловой части высотного циклона, расположенного к востоку от Украины, что обуславливает периодические осадки.
Осадки и температурные изменения
В большинстве регионов ожидается небольшой снег. Больше всего его, вероятно, выпадет 4 февраля, за исключением южных областей. 5-6 февраля будет снег на северо-востоке, востоке, а также в Карпатах. Впрочем, значительного снежного покрова не предвидится: в отдельных регионах он достигнет максимум 3 см.
Антициклон принесет спокойную погоду
В конце недели антициклон с северо-востока обеспечит стабильную погоду без осадков.
"Солнечные часы начнут преобладать, а температура постепенно стабилизируется" , - подчеркивает эксперт.
Несмотря на понижение температуры, экстремальных морозов не ожидается. Ночью в первой половине недели термометры будут показывать 0…-7°C, днем от -3°C до +3°C. В Карпатах традиционно холоднее: ночью -6...-13°C, днем -5...0°C.
7-8 февраля температура будет стабильной: ночью -2...-8°C, в Карпатах -7...-12°C. Днем в Украине прогнозируется -3...+3°C, а в Закарпатье может быть теплее - до +6°C.
Предупреждение для водителей
Синоптики предостерегают водителей об гололедице, особенно на востоке и юго-востоке. Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточное, но останется умеренным - 5-10 м/с.
Весна пока не на горизонте
По прогнозам Укргидрометцентра, в начале следующей недели значительные изменения в погоде не предполагаются.
"Февраль только начался, и пока весенних признаков нет. Напротив, зимние температуры удержатся, а кое-где возможны снегопады" , — заключает Птуха.
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