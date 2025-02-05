В ходе проверки было установлено, что в продуктах уровень нитратов значительно превышает допустимые нормы.

В Киевской области было обнаружено 810 кг турецких кабачков, которые содержали чрезмерное количество нитратов, что делает их опасными для здоровья.

Об этом сообщила Госпродслужба Киевской области. Слишком высокий уровень нитратов может повлечь за собой интоксикацию, проблемы с сердцем, а также увеличить риск развития онкологических заболеваний.

В ходе проверки было установлено, что в турецких кабачках уровень нитратов значительно превышает допустимые нормы.

Согласно требованиям законодательства такая продукция была признана непригодной для употребления и подлежала утилизации. Все процедуры утилизации проходили под таможенным контролем и с участием представителей нескольких органов, в частности:

Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины;

Государственный надзор за санитарным законодательством Бориспольского района;

Государственный инспектор пограничного инспекционного контроля "Борисполь".

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые естественно содержатся в почве и растениях. В небольших количествах они не представляют угрозы, однако их избыток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Основные риски от превышения нитратов в продуктах:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

Проблемы с пищеварением и интоксикацией организма;

Ослабление иммунитета и повышение риска онкологических болезней.

Госпродслужба подчеркивает, что вся продукция, не отвечающая установленным стандартам безопасности, должна быть уничтожена. Украинское законодательство строго регулирует качество пищевых продуктов и запрещает реализацию любой продукции, которая вредна для здоровья.

Все партии продукции, не отвечающие нормативным требованиям, подлежат уничтожению, как это произошло с турецкими кабачками.

На фото, обнародованном Госпродпотребслужбой, можно увидеть ящики с обнаруженными кабачками и процесс их утилизации, хотя финальный этап уничтожения не попал в кадр.

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