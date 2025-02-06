Артист также поделился тем, что в ближайшее время хочет открыть новые офисы Mozgi International в Майами и Лондоне.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко , оставивший Украину после начала вторжения и продолживший свою карьеру в Европе под новым сценическим именем Славик Балаган, впервые объяснил, почему поселился в Барселоне.

На Instagram-странице исполнителя говорится, что город стал идеальным местом для развития его творчества, ведь Барселона предлагает множество возможностей для сотрудничества с представителями мировой музыкальной индустрии.

«Барселона – это благословенное место, где сочетаются море, музыка, культура и прекрасный аэропорт, позволяющий быстро путешествовать по миру. Это город для творческих людей, поэтому здесь я решил поселиться» , — пояснил Потап.

Он также сообщил, что полгода назад открыл офис Mozgi International, ставший большим шагом на пути развития его бизнеса за границей.

По его словам, пребывание в Барселоне значительно упрощает работу с международными партнерами и позволяет беспрепятственно летать по миру для ведения переговоров и реализации проектов. Артист также поделился амбициозными планами на будущее – в ближайшее время он планирует открыть новые офисы Mozgi International в Майами и Лондоне.

«Барселона – это стратегически удобное место для международной карьеры, поэтому мы стремимся расширять горизонты и выходить на новые рынки », – подытожил Потап.

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