Маргарита писала письма командирам и собратьям Дмитрия, проверяла соцсети, где публиковались видео и фото с пленными, а также обращалась в больницы.

Маргарита Литвинчук — жена Дмитрия Литвинчука, старшего солдата 42-й отдельной механизированной бригады, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении 28 мая 2024 года.

Как рассказали в сюжете Суспільного, с 12 октября 2024 года Маргарита активно участвует в мирных акциях в поддержку военнопленных.

Маргарита поделилась, что ее муж Дмитрий, позывной "Бостон", вступил в Вооруженные силы Украины добровольцем в начале лета 2022 года. С апреля 2024 г. он служил в 42-й бригаде. Пара поддерживала постоянную связь, и в последний раз они общались 25 мая 2024 года. Дмитрий сообщил, что отправляется на задание на пять дней, во время которых связь будет отсутствовать. Ночью в тот же день он написал, что уезжают, и сказал, что любит ее. Маргарита ответила, что тоже его любит, и пожелала беречь себя, но это сообщение осталось непрочитанным.

28 мая Маргарита ощутила беспокойство. Она старалась не паниковать и ждала новостей от мужчины. 30 мая в ее дверь постучали представители военкомата.

"Открываю дверь - стоит мужчина из военкомата с папками, женщина, отец. Отец был просто красный. Он никогда не плачет, он всегда так силен, что бы не произошло. Я смотрю на отца и говорю: "Нет". А он начинает плакать .Сказал, что Дмитрий пропал без вести, но есть большой процент, что он жив, и когда он сказал, что не надо хоронить мужчину раньше времени, я успокоилась и взяла себя в руки. Литвинчук.

Маргарита начала активно искать информацию о мужчине. Она писала письма командирам и собратьям Дмитрия, проверяла соцсети, где публиковались видео и фото с пленными, а также обращалась в больницы.

В ответ писали, что нет никакой информации. У командира тоже не было сведений. Ей показали акт расследования, в котором говорилось, что российские войска зашли на их позиции, и на этом все. По словам командира, Дмитрий не значится среди погибших.

"Я верю в то, что он в плену, что он жив. У меня та же боль. Мне иногда кажется, что всю боль, которую он испытывает, я чувствую, когда мне тревожно, когда мне плохо", — поделилась Маргарита.

Последние новости в Украине:

"Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

"Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

"После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.