С 1 февраля в Украине введены ограничения на переводы для лиц, относящихся к группе риска, а также усилен финансовый мониторинг для граждан.

Народный депутат Даниил Гетманцев подчеркнул, что эти изменения являются важным шагом к интеграции Украины в цивилизованную финансовую среду. Он также уточнил, отменят ли лимиты на карточные переводы для пенсионеров.

По его словам, если на карту пенсионера поступают средства, значительно превышающие его пенсию, коммерческие банки имеют право спросить об источнике этих средств. Пенсионер может предоставить подтверждение, что деньги не имеют уголовного происхождения.

Гетманцев также отметил, что лимиты на переводы между карточками будут действовать постоянно, и к финмониторингу уже присоединились 44 банка. То есть, теперь решения о карточных лимитах в ближайшее время не собираются пересматривать, поэтому украинцам придется к этому привыкать.

"Мы не можем говорить о том, что решение по какому-либо ограничению принято Национальным банком и после этого оно будет отменено. Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма", – добавил он.

Согласно нововведениям, если лицо успешно пройдет проверку, ему не будут мешать в будущем.

Источник: Українські новини.

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