Сотрудники Государственного бюро расследований вместе с Национальной полицией завершили досудебное расследование по растрате имущества руководителем одного из центральных управлений ГСЧС.

Детали сообщили в ДБР.

В 2023 году один из должностных лиц ГСЧС незаконно списал компьютерное оборудование, которое должно постоянно оставаться на балансе управления по нормативам, поскольку срок его эксплуатации еще не истек. В результате был нанесен ущерб государству на сумму около полумиллиона гривен.

В свою очередь, начальница киевского подразделения ГСЧС предложила руководству закупить компьютерный томограф. Она лично выбрала частные предприятия, которым были направлены запросы для определения ожидаемой стоимости техники.

Во время проведения торгов она определила победителем единственного участника, чья цена была выше, чем у официального представителя немецкого производителя, продававшего аналогичное оборудование в Украине.

Экспертные выводы подтвердили, что закупка была проведена по завышенным ценам, что повлекло ущерб на сумму более 5 миллионов гривен. Оба чиновника обвиняются в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по разным частям статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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