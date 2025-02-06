Водители могут получить административный арест на срок от 5 до 10 суток или лишение прав на период от 3 до 6 месяцев.

Многие украинцы считают, что остаться без водительских прав можно только из-за серьезных нарушений, таких как превышение скорости или участия в ДТП, однако есть в другой ситуации, когда у водителя могут отобрать удостоверение.

Об этом сообщило издание Твоя Машина.

Одной из таких причин является отсутствие в автомобилях огнетушителя или аптечки.

Юристы подчеркивают, что это нарушение правил дорожного движения (ПДД). Если транспорт используется для перевозки пассажиров, водитель может быть оштрафован на 680 гривен. В случае повторного нарушения санкции становятся более строгими: возможен административный арест сроком от 5 до 10 суток или лишение права на период от 3 до 6 месяцев.

Несмотря на то, что отсутствие этих предметов действительно является нарушением ПДД, полиция часто штрафует водителей легковых автомобилей. Однако, в таком случае, наказание должно быть совершено только посредством предупреждения. Если же вы пытаетесь осуществить взыскание, такие действия являются незаконными и могут быть обжалованы в суде.

Также Politeka писала о еще одном возможном наказании для водителей.

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