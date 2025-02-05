Мошенники распространяют опасный файл с провокационной подписью типа "Это ты на видео?", а когда пользователь нажимает на него - вирус автоматически загружается.

Как отмечают эксперты, после установки вирус получает доступ ко всем данным на вашем смартфоне. Он может перехватывать SMS-сообщения и push-уведомления, в том числе коды для доступа к банковским приложениям.

Кроме того, вирус имеет доступ к фотографиям, другим личным данным и даже может распространять зараженные файлы среди ваших контактов. Цель мошенников – похищение финансовых и личных данных, что может привести к краже денег с ваших банковских счетов или использованию информации в мошеннических схемах.

Эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и не открывать файлы или ссылки от незнакомых отправителей. Особое внимание у вас должны вызывать файлы с расширением .apk, даже если они отправлены знакомыми людьми.

Что делать, если вирус уже на вашем устройстве?

Если вы подозреваете, что вирус уже попал на ваш смартфон, немедленно обратитесь к специалистам по кибербезопасности. Заблокируйте банковские карты и измените все пароли от важных аккаунтов. Рекомендуется также установить антивирусное программное обеспечение, которое поможет обнаружить и удалить вредоносные программы.