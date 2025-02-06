НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого понижения, а пока цены продолжают расти.

В Украине наблюдается ускорение инфляции – по данным Государственной службы статистики, уровень инфляции на потребительском рынке в 2024 году составил 12,0%.

Профессор Николай Руденко объяснил, что означает такой рост инфляции и как он влияет на покупательную способность граждан.

В декабре 2024 года отмечено повышение цен на основные продукты: масло подорожало на 5,2%, молоко – на 4,2%, овощи – на 3,7%, подсолнечное масло – на 5,1%, а связь – на 3,9%.

Николай Руденко, доктор экономических наук и директор ННИ экономики и права Черкасского национального университета, отметил, что инфляция на уровне 12% в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, несколько ускорена, хотя и ниже, чем в первый год войны, когда инфляция достигла 22%.

Экономист объяснил, что более высокая инфляция снижает покупательную способность. То есть деньги обесцениваются, конечно, за то же количество денег мы можем купить меньше товаров и услуг. То есть влияние здесь прямо пропорционально.

Согласно прогнозам Национального банка, инфляция в Украине вероятно продолжит расти в первой половине 2025 года из-за влияния временных факторов, таких как низкие урожаи, а также из-за фундаментальных факторов, включая расходы бизнеса на энергетические ресурсы и оплату труда, а также эффекты от ослабления обменного курса. гривны.

Однако НБУ прогнозирует, что во второй половине года инфляция начнет снижаться и приближаться к целевому уровню 5%. Среди факторов, которые помогут уменьшить инфляционное давление, есть меры, направленные на регулирование процентных ставок и валютного курса, улучшение урожаев, стабилизация ситуации в энергетическом секторе, уменьшение фискального дефицита и снижение внешнего ценового давления.

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