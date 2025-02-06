Газоснабжающая компания " Нефтегаз Украины " обратилась к потребителям с уведомлением о необходимости обновления персональных данных.

В компании объяснили , почему это важно и как провести процедуру.

Актуализация данных позволяет избежать ошибок в документах, получать актуальную информацию по счету, обеспечивает правильное начисление за газ, а также предоставляет доступ к онлайн-сервисам и передавать показатели счетчика. Быстрое и своевременное обновление данных обеспечивает корректное информирование клиентов. В компании указали, что это обеспечивает точность информации в системе и улучшает обслуживание.

Актуализировать данные нужно в случае изменения фамилии, номера телефона или электронной почты, обновления паспортных данных или обнаружения несоответствий на сайте компании.

Для актуализации необходимо перейти на сайт Нефтегаза , ввести номер лицевого счета и первые три буквы фамилии, пройти верификацию с помощью номера мобильного телефона и СМС или последних трех цифр номера, с которого вам позвонили. Затем нужно подать заявку через портал "Дія", IDGOVUA или вручную заполнить форму, указав данные о себе и месте жительства. После подписания заявления через «Дія.Підпис» или КЭП загрузите все документы и отправьте их через сайт. После этого останется ждать подтверждения успешной актуализации.