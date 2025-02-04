Полтавский фитнес-тренер, которого в 2023 году задержали за публичные оскорбления в адрес украинских военных, осудили.

Полтавский блогер и фитнес-тренер Роман Заволока получил срок с конфискацией половины имущества за унижение военных и нападение на полицейского.

Такое решение приняла полтавская областная прокуратура.

Заволоку признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, умышленном причинении телесных повреждений работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, изготовлении и распространении материалов, содержащих образы чести и достоинства военнослужащих, а также возражении вооруженной агрессии россии против Украины.

Все эти преступления были совершены повторно (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

В ходе следствия было установлено, что летом 2023 Заволока неоднократно конфликтовал с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он пренебрежительно высказывался о военнослужащих, исполнявших свои обязанности, и снимал эти моменты на видео, которое потом публиковал в социальных сетях. Установлено, что он обвинял их в "убийстве братского народа", а на раненого военного Александра Мацька плюнул и обозвал.

Также в августе 2023 года, когда полиция проверяла документы у мужчины, он проявил агрессию, сопротивлялся во время задержания и ударил одного из полицейских. Заключение медицинского обследования показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

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