Готовить мясо – отдельное искусство, а чтобы сделать из куска мяса вкусное блюдо, нужно знать несколько секретов от победительницы "Мастер Шеф".

Стейк рыбай с белыми грибами и изысканным соусом на основе черной смородины станет хитом на любом праздничном столе.

Уникальным рецептом на своем Ютуб-канале поделилась победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Для приготовления стейка вам понадобятся следующие ингредиенты: украинское мясо с нежными прожилками жира, придающими сочность и мягкость при приготовлении. Кроме того, для гарнира мы будем использовать белые свежие грибы, а для приготовления соуса нам понадобятся черная смородина и сухое красное вино. Подготовьте также сливочное масло, тимяне, молодой чеснок, соль, перец и шнитт-лук.

Начнём с приготовления стейка. Сначала дайте мясу полежать немного при комнатной температуре, чтобы оно не было холодным, когда попадет на сковороду. Это важно, чтобы стейк равномерно прогревался и не произошло резкого перепада температур. Нагревайте сковороду, желательно чугунную, и когда она хорошо разогреется, уложите стейк. Не добавляйте масла в начале, это может привести к тому, что сок из мяса получится слишком быстро.

Жарим стейк на среднем огне, не переворачивая его часто. Для того чтобы достичь желаемой степени прожарки, можно использовать кулинарный термометр. К примеру, для средней прожарки (medium rare) температура внутри мяса должна быть около 50-55 градусов. Не забывайте, что соль нужно добавлять только в конце, когда стейк готов.

Пока готовится стейк, перейдем к грибам. Возьмите сковороду, разогрейте ее и добавьте ложку сливочного масла. Когда масло растает, кладем грибы, аккуратно добавляя их по одному. После того как грибы немного подрумянятся, добавляем к ним пару зубчиков чеснока, разрезанного на большие куски. Солим грибы в конце, чтобы они не утратили свою текстуру. Грибы должны томиться в масле, поэтому добавляйте его постепенно. Когда грибы готовы, снимаем их со сковороды и приступаем к соусу.

Для приготовления соуса возьмите сковороду, где готовили стейк, и залейте красным вином. Добавьте черную смородину и немного сахара, чтобы сбалансировать кислинку. Если есть возможность, добавьте немного мясного бульона – он придаст глубину вкусу. Когда соус убавится в объеме и станет густым, снимаем его с огня. Добавьте кусочек сливочного масла, чтобы соус стал более нежным и глянцевым.

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