Украинцам напомнили, чтобы не получать лишние суммы в платежках "Нефтегаза" необходимо своевременно передавать показания газовых счетчиков.

Вовремя передавать показания газовых счетчиков нужно для того, чтобы компания "Нефтегаза" могла составить точный счет за потребленное топливо и не начислялись лишние суммы в платежках.

"Нафтогаз" Украины отметил важность процедуры и предоставил разные способы передачи показаний.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза Украины в Facebook.

Потребители могут воспользоваться онлайн-формой на сайте компании , чтобы быстро передать показания газового счетчика и не платить лишние суммы в платежках "Нефтегаза".

Зарегистрированные пользователи могут войти в личный кабинет на сайте "Нефтегаза" газоснабжающей компании и предоставить актуальные данные.

Через Viber можно воспользоваться официальным ботом компании "Нефтегаза" для передачи показаний газового счетчика.

Для удобства клиентов "Нефтегаза" существует бот в Telegram , который также позволяет передавать показания газового счетчика.

Компания призывает соблюдать указанные форматы при отправке данных.

Методы позволяют оперативно давать компании актуальные показания и избегать дополнительных начислений.

В газораспределительной компании сообщили, если "пришли" лишние суммы в платежках "Нефтегаза", их можно обжаловать.

Все обязанности по начислению возложены на облгаз, поэтому следует еще раз обратиться к ним с соответствующим заявлением.

Оператор ГРМ изменит потребленный объем, в платежках смена будет отображаться только после того, как облгаз передаст скорректированные данные "Нафтогазу".

Затем работники проведут перерасчет платежей по лицевому счету пользователя – это произойдет в месяце, который будет следующим после получения отредактированных данных.

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