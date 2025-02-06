Потерпевший также сообщил, что в 2022 году он получил контузию во время российских обстрелов Северной Салтовки.

В городе Харькове осудили мужчину за кражу телефона у бессознательного пожилого мужчины.

Об этом информирует прессслужба Харьковской областной прокуратуры.

38-летний злоумышленник Киевский районный суд города Харькова признал виновным в грабеже и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на остановке общественного транспорта по улице Гвардейцев-Широнинцев. Обвиняемый заметил пожилого мужчину, потерявшего сознание на земле. Использовав его беспомощное состояние, грабитель забрал телефон из сумки потерпевшего и пытался совершить побег. Однако ему не удалось далеко убежать – неравнодушные прохожие задержали злоумышленника еще до приезда полиции.

Потерпевший объяснил, что он вышел из троллейбуса, после чего ему стало плохо и он потерял сознание. Этот мужчина также сообщил, что в 2022 году он получил контузию во время российских обстрелов Северной Салтовки, из-за чего теперь регулярно испытывает проблемы со здоровьем.

Обвиняемый, ранее уже имевший судимость, полностью признал свою вину. Суд учел это и назначил наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, прибавив неотбытый первый срок. Таким образом, окончательный срок заключения составил 7 лет.

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