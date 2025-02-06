Полиция призывает водителей соблюдать правила парковки на местах для людей с инвалидностью, ведь нарушение этих норм создает серьезные затруднения.

В Украине ужесточили контроль за парковкой на местах для инвалидов - водители, занимающие места для инвалидов, должны быть готовы к значительным штрафам за нарушение.

Стало известно об изменениях и размере штрафов за нарушение.

В Украине ужесточили контроль за парковкой на специально отведенных местах для людей с инвалидностью. Теперь водителей-нарушителей штрафуют от 1020 до 1700 гривен, а за повторные нарушения штраф может быть увеличен и достигать 2550 гривен.

Парковаться на таких местах имеют право только водители с инвалидностью или перевозящие лиц с ограниченными возможностями. Использование места для инвалидов без соответствующих прав или блокирование доступа в такие зоны карается штрафом до 2700 гривен. Однако сейчас возникают дискуссии по контролю, поскольку протокол можно составить только при присутствии водителя, хотя некоторые считают, что штрафовать следует и без него.

Полиция призывает водителей соблюдать правила парковки на местах для людей с инвалидностью, ведь нарушение этих норм создает серьезные трудности для тех, кто действительно нуждается в таких местах. Эти паркоместа важны для удобства людей с ограниченными возможностями, а безответственное отношение может привести не только к штрафам, но и к неудобствам для них.

Источник: Nnews.

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