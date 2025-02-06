Счетчик электроэнергии измеряет объем потребленного электричества в киловатт-часах или ампер-часах, однако он не всегда показывает правильные цифры.

Украинцы могут получить некорректный счет за потребленную электроэнергию только в редких случаях.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Основной причиной этого является неисправность электросчетчика, неправильно фиксирующего показатели потребления. Однако это не всегда так.

Чтобы избежать ошибок в начислениях, необходимо ежемесячно своевременно передавать показатели счетчика.

В компании ДТЭК отмечают, что счетчики, как и любые технические устройства, могут выходить из строя. Это может привести к неправильному исчислению потребленной электроэнергии и, как следствие, к ошибкам в счетах.

Электросчетчики измеряют потребленную электроэнергию в киловатт-часах или ампер-часах. Для МТХ-счетчиков используются следующие обозначения:

"1.8.2" – тариф "день",

"1.8.1" – тариф "ночь",

"1.8.0" – общий объем потребления.

Именно эти показатели нужно передавать каждый месяц во избежание завышенных счетов. Чтобы определить, работает ли счетчик неправильно, обратите внимание на следующие признаки:

остановка подсчета киловатт-часов,

на дисплее появляется ошибка,

неправильная дата и время,

горят индикаторы.

ДТЭК предупреждает: не пытайтесь ремонтировать счетчик самостоятельно, поскольку это может быть небезопасно. Вместо этого подайте заявку и дождитесь мастера.

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