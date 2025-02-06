Украинцы могут получить некорректный счет за потребленную электроэнергию только в редких случаях.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Основной причиной этого является неисправность электросчетчика, неправильно фиксирующего показатели потребления. Однако это не всегда так.
Чтобы избежать ошибок в начислениях, необходимо ежемесячно своевременно передавать показатели счетчика.
В компании ДТЭК отмечают, что счетчики, как и любые технические устройства, могут выходить из строя. Это может привести к неправильному исчислению потребленной электроэнергии и, как следствие, к ошибкам в счетах.
Электросчетчики измеряют потребленную электроэнергию в киловатт-часах или ампер-часах. Для МТХ-счетчиков используются следующие обозначения:
- "1.8.2" – тариф "день",
- "1.8.1" – тариф "ночь",
- "1.8.0" – общий объем потребления.
Именно эти показатели нужно передавать каждый месяц во избежание завышенных счетов. Чтобы определить, работает ли счетчик неправильно, обратите внимание на следующие признаки:
- остановка подсчета киловатт-часов,
- на дисплее появляется ошибка,
- неправильная дата и время,
- горят индикаторы.
ДТЭК предупреждает: не пытайтесь ремонтировать счетчик самостоятельно, поскольку это может быть небезопасно. Вместо этого подайте заявку и дождитесь мастера.
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