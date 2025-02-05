6 февраля похолодание усилится, а вот дальше ситуация изменится.

Первые дни февраля принесли в Украину настоящую зимнюю погоду: температура воздуха опустилась ниже нуля во всех регионах, а в большей части страны накрыли интенсивные снегопады.

Как свидетельствуют данные погодного радара Ventusky, ненастье продлится недолго.

В каких областях ожидать снег

По прогнозам синоптиков, 5 февраля осадки охватят Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую и Волынскую области. В восточных регионах будет снижаться: в Сумской и Харьковской области. На следующий день, 6 февраля, снег сместится во Львовскую, Ивано-Франковскую, а также накроет Черкасскую, Кировоградскую и частично Полтавскую области.

Однако уже с 7 февраля и по 17 февраля осадки прекращаются, и значительных снегопадов в Украине не прогнозируют.

Как изменится температура

5 февраля холоднее всего будет на Прикарпатье - дневная температура достигнет -4°C, в отдельных регионах она составит -2°C, а на юге - около 0°C.

6 февраля похолодание усилится: в Украине будет преобладать -4…-2°C, а на юге будет около нуля.

7 февраля мороз станет ощутимым: на востоке и в Карпатской области температура опустится до -7...-5°C, а ночью на Прикарпатье возможна температура -11°C. В течение следующих нескольких дней температура будет оставаться в пределах -6…-4°C.

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