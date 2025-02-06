Сумма рассчитана без учета льготных категорий населения, таких как ветераны войны, дети войны, лица, обладающие особыми заслугами перед Родиной и другие.

В 2025 году некоторые украинцы могут получать пенсию, размер которой, по прогнозам, достигнет 10 тысяч гривен – однако для других сумма может не превышать и 2 тысяч гривен.

Стало известно, какой будет пенсия в 2025 году, если начать работать в 35 и получать минималку. Для вычисления размера выплаты для пенсионеров с 20 годами страхового стажа был использован пенсионный калькулятор.

Мужчины, которые выйдут на пенсию в 2025 году в 65 лет, имея 20 лет страхового стажа и зарплату на уровне 8 тысяч гривен (минимальная по данным Государственной службы статистики Украины) могут ожидать пенсию в размере 1963 гривны - хватит на оплату только коммуналки.

Эта сумма рассчитана без учета льготных категорий населения, таких, как ветераны войны, дети войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и другие.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, если у пенсионера полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), его пенсия должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

Поскольку минимальная заработная плата украинцев составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна быть не менее 3 200 гривен. В то же время, согласно установленным социальным минимумам, ее размер не может быть ниже 3 370 гривен.

Источник: Телеграф.

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