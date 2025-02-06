Размер выплат будет определяться индивидуально, с учетом доходов семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды.

С 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут оформить сразу две субсидии : одну — для компенсации расходов на аренду жилья, другую — на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В 2025 году ВПЛ по-прежнему смогут претендовать на субсидию на оплату коммунальных услуг, если сумма счетов (с учетом социальных норм потребления) превышает установленный государством обязательный процент дохода домохозяйства. Размер выплат зависит от уровня дохода семьи: чем он ниже, тем большую часть расходов компенсирует государство. Важно, что помощь на проживание, получаемая переселенцами, не учитывается при расчете общего дохода семьи. Подать заявку можно через портал Пенсионного фонда или непосредственно в местных органах социальной защиты.

С 2025 года ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье, также могут рассчитывать на финансовую помощь при соблюдении определенных требований. Следует иметь официальный договор аренды, заключенный между арендатором и собственником жилья, и подать заявку через портал Пенсионного фонда Украины или в бумажном виде. Министр социальной политики Оксана Жолнович отмечает, что легальное оформление аренды защищает как арендаторов, так и собственников жилья, исключая внезапное выселение и проблемы с долгами за коммунальные услуги.

Претендовать на субсидию могут ВПЛ, потерявшие жилье из-за войны, выехавшие из зон активных боевых действий, не имеющие недвижимости на подконтрольной Украине территории и тратящие на аренду более 20% совокупного дохода семьи. Размер выплат будет определяться индивидуально с учетом доходов семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды в соответствующем регионе.

При оформлении субсидии следует учитывать несколько ключевых условий. Арендатор и арендодатель не могут быть родственниками. Субсидия на аренду жилья не предоставляется тем, кто уже получает другие государственные выплаты на жилье, в частности, в рамках программы "Убежище".

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