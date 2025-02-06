Задержанным уже сообщили о подозрении по: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ – государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов российской военной разведки (ГРУ), работавших на Харьковщине.

Подробности сообщили в СБУ.

Задержанными оказались местный безработный и его сожительница. Чтобы скрыть свою шпионскую деятельность, они выдавали себя за волонтеров, якобы помогая беспризорным животным. Для этого даже обустроили на собственном подворье импровизированное убежище.

Под прикрытием поиска заброшенных животных они объезжали регион, фиксируя координаты стратегически важных объектов:

запасные пункты дислокации украинских военных,

блокпосты Сил обороны,

медицинские учреждения, где лечили раненых защитников.

Кроме того, агенты «втемную» выспрашивали у местных жителей дополнительную информацию о военных позициях и передавали эти данные по телефону своему знакомому боевику, который воюет на востоке Украины и сотрудничает с ГРУ РФ.

Контрразведка СБУ своевременно установила личности предателей, задокументировала их преступную деятельность и задержала по месту жительства. Также были проведены мероприятия по обеспечению украинских военных позиций в регионе.

Следствие установило, что российская разведка дистанционно завербовала супругов из-за их односельчанина, еще с 2014 года воюющего на стороне оккупантов.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с ГРУ.

Задержанным уже сообщили о подозрении по: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК – государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Предателям избрана мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества .

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