Важно отметить, что пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в последние три года, не подпадают под индексацию.

В феврале 2025 года индексация пенсионных выплат не предусмотрена, повышение возможно только за счет надбавок и доплат.

Об этом сообщили в ФПУ.

Механизм индексации остается неопределенным, однако его расчет традиционно основывается на двух ключевых показателях:

уровни годовой инфляции;

среднем размере зарплат, по которым уплачивался ЕСВ.

Формула индексации: 50% от уровня инфляции за 2024 год + 50% показателя роста средней зарплаты за последние три года по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

По предварительным прогнозам, пенсии могут вырасти на 10–17%, что в денежном эквиваленте составит:

минимальное повышение – 100 грн;

– 100 грн; максимальное – до 1 500 грн.

При этом индексация будет касаться только основной пенсионной выплаты без учета доплат и надбавок. Важно отметить, что пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в последние три года, не подпадают под индексацию.

Напомним, что согласно законодательству, если у пенсионера полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), его пенсия должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

Поскольку минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна быть не менее 3 200 гривен. В то же время, согласно установленным социальным минимумам, ее размер не может быть ниже 3 370 гривен.

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