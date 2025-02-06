Обновленный документ можно получить уже в день обращения в любом сервисном центре МВД.

Украинцам, имеющим ламинированное водительское удостоверение или документ, выданный до 2013 года, не отражающийся в "Действии", рекомендуется его заменить.

Об этом пишет Правительство online.

Перед визитом в сервисный центр необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать:

Онлайн – на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Е-запись"

На месте – через терминал самообслуживания в сервисном центре

Какие документы нужны?

Паспорт гражданина Украины или ID-карта с выпиской о месте жительства

Регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП)

Старое водительское удостоверение, подлежащее обмену

Медицинская справка (не обязательна во время военного положения)

Паспорт, налоговый номер и выписка о месте жительства можно предъявить через приложение "Действие". Фотографию приносить не нужно – ее сделают бесплатно на месте при оформлении документов.

Стоимость нового удостоверения составляет 572 грн. (без учета банковской комиссии). Как только вы получите новое удостоверение, оно автоматически отобразится в приложении "Действие" и в Кабинете водителя. Это сделает проверку документов еще более удобной.

В некоторых случаях обмен возможен через "Действие" – без необходимости посещать сервисный центр. Это полезно для водителей, которые не могут лично обратиться в отделение МВД.

Важное замечание: Если в реестре отсутствует цифровое фото, система не сможет подтвердить вашу личность, и придется обменивать удостоверения только через сервисный центр.

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