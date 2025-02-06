Клиент ПриватБанка рассказал, что многие годы пользовался услугами банка и имел оформленную страховку на случай мошенничества, однако ему не помогли.

Один из клиентов ПриватБанка пожаловался на трудности с получением выплаты, как выяснилось, из-за определенных правил банка компенсация финансовых потерь может быть недоступна.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфин.

Клиент ПриватБанка рассказал, что много лет пользовался услугами банка и имел оформленную страховку на случай мошенничества. Однако когда попал в ситуацию с потерей средств в интернете, ему отказали в компенсации.

По его словам, он стал жертвой мошенников в Telegram, под видом заработка выманивших деньги и заблокировавших его счет в ПриватБанке. Чтобы разблокировать доступ в ПриватБанк, аферисты потребовали еще один перевод. Клиент обратился в банк с заявлением о вымогательстве средств, однако впоследствии получил отказ из-за якобы отсутствия выписки из реестра досудебного расследования.

Несмотря на то, что клиент ПриватБанка утверждает, что лично предоставлял необходимый документ, банк не признал случай страховым и отказал в выплате.

Жалоба клиенту ПриватБанка осталась без ответа, однако ситуация вызвала резонанс среди других клиентов. В комментариях пользователи отмечают, что подобные случаи не единичны, а страховые компании часто находят причины, чтобы избежать выплат:

"Страховые компании с удовольствием собирают платежи, но когда дело доходит до компенсации, придумывают какие-либо причины, чтобы не платить" , - пишут в комментариях.

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