Украинцы могут существенно уменьшить затраты на электроэнергию, установив двухзонный счетчик - это позволяет платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной в ночной период.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Сутки делятся на две зоны: Дневная (07:00 – 23:00) – стандартный тариф 4,32 грн/кВт·ч, Ночная (23:00 – 07:00) – пониженный тариф 2,16 грн/кВт·ч ( 50% от стоимости)
Для еще большей экономии можно установить трехзонный счетчик , предусматривающий:
- Пиковый период (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00) – коэффициент 1,5 (6,48 грн/кВт·ч)
- Полупиковый период (07:00 – 08:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00) – коэффициент 1 (4,32 грн/кВт·ч)
- Ночной период (23:00 – 07:00) – коэффициент 0,4 (1,728 грн/кВт·ч)
Как установить двухзонный счетчик:
- Подайте заявку на изменение тарифа поставщику электроэнергии (требуются паспорт, ИНН, договор с поставщиком).
- Оплатите услугу и получите список сертифицированных счетчиков.
- Купите устройство у поставщика или самостоятельно (самостоятельно купленный счетчик требует программирования у оператора распределения).
- Согласуйте дату установки , вызовите мастера для демонтажа старого счетчика, монтажа нового и его опломбирования.
- Получите акт о замене после завершения работ.
Чтобы экономия была ощутима, рекомендуется включать на ночь мощные электроприборы: бойлер, стиральную машину, зарядные устройства для павербанков и ноутбуков, бытовую технику с таймером (мультиварку, посудомоечную машину).
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