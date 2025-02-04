Озвучен астрологический прогноз для Украины, когда будет прекращение огня и завершение войны.

Астролог составила прогноз для Украины и рассказали, чего ждать от новоизбранного президента США Трампа.

Как прогнозирует астролог Ангелина Вакулина, президенту США Дональду Трампу будет сложно договориться.

"Еще в прошлом году я говорила, что в 2025 году для Украины легче не будет. Завидую своим "коллегам", которые надели на голову кастрюли и утверждают "скоро все закончится"", - говорит астролог.

Астролог поделились прогнозом для Украины на февраль.

"Месяца три я уже говорю о детях, если не больше. Карты показывают, что ситуация/трагедия все ближе. Настойчиво прошу, не оставлять детей учиться в заведениях, где нет своих укрытий. Школы и садики, детские площадки, парки, аттракционы. Звучит тревога, сразу в укрытие", - предупредила астролог.

Астролог во время астрологического прогноза для Украины также рекомендует удержаться в ближайшие недели от походов в многолюдные места, по ее словам, культурную программу лучше отменить на ближайшие недели, речь идет о театрах, кино, музеях.

"Я не настаиваю, что Трамп ничего не решит. Если вам легче, верьте. Через 2-3 недели ничего не решить. Чем громче заявления, тем больше там пустоты", - считает Вакулина, сделав астрологический прогноз для Украины.

Источник: Главред .

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