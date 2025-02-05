Украинцам рассказали, кто будет получать максимумовую пенсию в 2025 году, известно, какими будут выплаты.

В Украине максимальную пенсию в 2025 году могут получать некоторые категории пенсионеров.

Стало известно о максимальной пенсии в 2025 году и кто из украинцев ее получает.

Какая максимальная пенсия в Украине в 2025 году и кто ее получит:

В Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится, что размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и не может быть больше десяти минимумов.

Сейчас прожиточный минимум равен 2 361 гривне, соответственно, максимальная пенсия в Украине в 2025 году не может быть выше 23 610 гривен.

Отметим, что пенсия осталась на том же уровне, что и в прошлом 2024 году, однако тогда выплаты подняли на 2680 гривен, потому что вырос прожиточный минимум.

В 2025 году прожиточный минимум останется прежним, его повышение не заложено в бюджет до 2028 года.

Кто получает максимальную пенсию в 2025 году: госслужащие, сотрудники местного самоуправления, учёные, народные избранники.

К слову, в 2025 году также изменилось требование к трудовому стажу, необходимому для выхода на пенсию:

в 60 лет требуется 32 года стажа, в 63 года необходимо от 22 до 32 лет, а в 65 лет от 15 до 22 лет.

Источник: unian.

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