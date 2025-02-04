Украинцам озвучили перечень болезней и определение степени годности по решению ВЛК, устанавливающего непригодность.

Украинцам озвучили перечень заболеваний, с которыми военнообязанные могут освободить от мобилизации в Украине, узнайте, по каким болезням ВЛК устанавливает негодность.

В период действия военного положения и общей мобилизации есть украинцы, которых не призовут в армию по состоянию здоровья, стало известно, по каким болезням ВЛК устанавливает негодность.

В Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сообщается, что во время военного состояния призыва подлежат граждане от 18 до 60 лет.

Пригодность человека к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного, с которыми болезнями ВЛК устанавливает непригодность:

Перечень болезней, освобождающих от мобилизации в Украине по ВЛК:

Инфекционные заболевания

Новообразование

Болезни крови и кроветворных органов

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ

Расстройства психики и поведения

Болезни нервной системы

Болезни глаза и придаточного аппарата

Болезни уха

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

Остальные болезненные проявления.

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