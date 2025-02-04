Украинцам озвучили перечень заболеваний, с которыми военнообязанные могут освободить от мобилизации в Украине, узнайте, по каким болезням ВЛК устанавливает негодность.

В период действия военного положения и общей мобилизации есть украинцы, которых не призовут в армию по состоянию здоровья, стало известно, по каким болезням ВЛК устанавливает негодность.

В Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сообщается, что во время военного состояния призыва подлежат граждане от 18 до 60 лет.

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Пригодность человека к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного, с которыми болезнями ВЛК устанавливает непригодность:

Перечень болезней, освобождающих от мобилизации в Украине по ВЛК:

  • Инфекционные заболевания
  • Новообразование
  • Болезни крови и кроветворных органов
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ
  • Расстройства психики и поведения
  • Болезни нервной системы
  • Болезни глаза и придаточного аппарата
  • Болезни уха
  • Болезни системы кровообращения
  • Болезни органов дыхания
  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
  • Болезни мочеполовой системы
  • Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин
  • Остальные болезненные проявления.

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