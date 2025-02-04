Украинцам озвучили перечень заболеваний, с которыми военнообязанные могут освободить от мобилизации в Украине, узнайте, по каким болезням ВЛК устанавливает негодность.
В период действия военного положения и общей мобилизации есть украинцы, которых не призовут в армию по состоянию здоровья, стало известно, по каким болезням ВЛК устанавливает негодность.
В Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сообщается, что во время военного состояния призыва подлежат граждане от 18 до 60 лет.
Пригодность человека к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного, с которыми болезнями ВЛК устанавливает непригодность:
Перечень болезней, освобождающих от мобилизации в Украине по ВЛК:
- Инфекционные заболевания
- Новообразование
- Болезни крови и кроветворных органов
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ
- Расстройства психики и поведения
- Болезни нервной системы
- Болезни глаза и придаточного аппарата
- Болезни уха
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов дыхания
- Болезни органов пищеварения
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни мочеполовой системы
- Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
- Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин
- Остальные болезненные проявления.
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