" Нефтегаз " рассказал, как дозвониться на горячую линию компании, если нет счета за газ.

Об этом рассказали в комментариях на странице Нефтегаза в Facebook .

Для получения платежа счета на оплату за газ следует обратиться к партнерам компании, например, ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк и Новая почта.

Если нет счета за газ, вы можете сформировать счет с помощью терминала EasyPay:

зайдите в личный кабинет

перейдите к разделу "История начислений" и сформируйте платежку.

если нет счета за газ, можно попробовать чат-боты Viber/Telegram или Facebook Messenger:

перейти к ним можно по ссылке

выберите раздел "Мой счет"

затем нажмите "Загрузить счет", и он будет сформирован

Бумажные платежки поступают после 20 числа каждого месяца за прошедший период, однако если это не произошло - можете воспользоваться одним из альтернативных способов.

Данные по счетчику следует фиксировать 30 числа каждого месяца, после чего их нужно передать с 1 по 5 число каждого месяца.

"Сегодня 25 апреля. Если Вы не успели передать показания, Вам стоит дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 мая удобным Вам способом", - сообщили на странице в Facebook "Газсети" .

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